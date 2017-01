Sanremo 2017: Clementino con "Ragazzi Fuori" anticipa album in uscita a primavera

"Clementino partecipa per la seconda volta in gara al Festival di Sanremo con il brano 'Ragazzi Fuori'. Il testo - spiega in una nota dalla Universal -, scritto da Clementino, affronta il tema del disagio sociale delle nuove generazioni, ma anche di chi è vicino a chi sta male e dedica la vita e l'anima a chi soffre."



"E' un brano autobiografico. - racconta Clementino - perché anch'io in passato sono stato un ragazzo fuori".



"Il brano farà parte del nuovo album d'inediti, atteso in primavera" anticipa quindi l'etichetta discografica.