30 anni senza Claudio Villa, vincitore di 4 Festival di Sanremo

Il Giorno e la Storia ricorda Claudio Villa, in onda martedì 7 febbraio.

"Trenta anni fa, il 7 febbraio 1987, moriva Claudio Villa. Nato a Roma il primo gennaio 1926, debutta nel 1944 con 'Il cardellino'. Per tutti è il 'reuccio' della canzone italiana e negli Anni Cinquanta è il protagonista assoluto sulle frequenze della radio italiana" riporta in un comunicato la tv di Stato.



"Un personaggio ricordato da 'Il Giorno e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda martedì 7 febbraio a mezzanotte e dieci, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" si prosegue.



"Claudio Villa vince quattro Festival di Sanremo: con 'Buongiorno Tristezza', 'Corde della mia chitarra', 'Addio... addio' e 'Non pensare a me'. Tra i suoi successi musicali più famosi, 'Granada', 'Binario', 'Il torrente', 'Buongiorno Tristezza', 'Messico e nuvole'" rivelano in conclusione dalla Rai.