Da Tajani straordinario primo discorso da presidente Europarlamento, dice Fazzone (FI)

"Straordinario il primo discorso che Antonio Tajani ha tenuto quale nuovo presidente del Parlamento europeo. Ha dedicato la sua vittoria alle vittime del terremoto che ha colpito l'Italia, cui ha rivolto un messaggio di solidarietà, come a tutte le vittime del terrorismo. Ha dedicato questo successo ai disoccupati, tanti, troppi che ogni giorno sperano in un futuro migliore e che non possono e non devono essere dimenticati" riflette in un comunicato il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone.



"Parole ricche di significato che non fanno che avvalorare l'uomo e il politico di spessore che Antonio Tajani è ed è sempre stato nonché quali siano le priorità su cui da subito continuerà a lavorare. E questo è solo l'inizio di un percorso nuovo in cui il cittadino, e le sue esigenze, saranno finalmente al centro dell'Europa" conclude il parlamentare azzurro.