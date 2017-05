Claudio Baglioni: la rara esecuzione di Avrai a San Pietro a Techetechetè

Per i fan di Claudio Baglioni appuntamento domenica 14 maggio su Rai1 con Techetechetè.

"Techetechetè - domenica 14 maggio - ore 20:35 - Rai1. Puntata dedicata a Claudio Baglioni" viene ricordato sulla pagina Facebook dell'artista.



"Un lungo viaggio che attraversa quattro generazioni, con immagini storiche e filmati d'autore. - si anticipa - Da Questo piccolo grande amore, Amore bello, E tu, Poster, E tu come stai, Strada facendo, Via, La vita è adesso, Mille giorni di te e di me, alle rappresentazioni spettacolari negli stadi, passano le scene memorabili della vicenda artistica del cantautore, raccontate dai suoi brani, fino alla speciale versione di Io sono qui, del grande concerto alla Royal Albert Hall di Londra. Altri momenti straordinari sono i duetti, mai più ritrasmessi, con Lucio Dalla, Garfunkel, Sting e gli Inti Illimani, tratti da due programmi tv cult, come Anima Mia e L'Ultimo Valzer, e, infine, di Capitani Coraggiosi, la canzone/titolo, simbolo del progetto e del tour, con Gianni Morandi".



Lo staff di Claudio Baglioni rivela inoltre che nella spuntata di Techetechetè ci sarà anche "un'eccezionale esecuzione di Avrai, ripresa nell'unico concerto-evento di musica popolare che sia stato tenuto nella Piazza San Pietro, la notte di vigilia tra il 1999 e

il 2000, con il passaggio di secolo, davanti a trecentomila persone e a Papa Giovanni Paolo II".