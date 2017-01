Claudia Gerini e Zampaglione: ma quale scoop, noi separati già da un anno

In questi giorni il settimanale Chi ha pubblicato in copertina una foto di Claudia Gerini che si baciava appassionatamente con Andrea Preti, l'attore e modello più giovane di lei di 17 anni, protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi, sottolineando che questa relazione sarebbe iniziata due mesi, subito dopo la fine del legame, durato 11 anni, tra l'attrice romana ed il cantante e regista Federico Zampaglione.



A stretto giro, però, la ex coppia puntualizza ironicamente in una nota che quello di Chi "sarebbe stato uno scoop circa un anno fa". Claudia Gerini e Federico Zampaglione precisano infatti che si sono separati di comune accordo appunto un anno fa, spiegando però che "la loro storia si è trasformata in una relazione di grande amicizia, affetto e stima" che consente loro "di proseguire a crescere insieme la loro bambina e a collaborare nel lavoro e nella vita".