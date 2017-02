Strage di Viareggio: finalmente responsabilità chiare, dice Cittadinanzattiva

"La sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, è una pronuncia importante perché riconosce che all'origine del disastro, che provocò 32 vittime, vi fu la violazione delle normative sulla sicurezza ferroviaria", dichiara in una nota Laura Liberto, coordinatrice dei Giustizia per i diritti Cittadinanzattiva, commentando le condanne per la strage di Viareggio.



La sentenza, prosegue, attribuisce infatti "in modo chiaro le responsabilità a carico degli ex vertici di RFI, Ferrovie e Trenitalia di una strage che poteva essere evitata, accogliendo sotto questo profilo gli argomenti della pubblica accusa e da Cittadinanzattiva come parte civile. E' un primo importante riconoscimento anche per i familiari delle vittime e per chi è sopravvissuto al disastro e che con la loro tenacia trasformando il dolore in forza, hanno tenuto viva l'attenzione su una vicenda che finora era stata totalmente oscurata dalla stampa, pur essendo la più grave strage ferroviaria dal dopoguerra e sulla quale soltanto oggi si riaccendono tutti i riflettori".



"Continueremo ad essere accanto a loro in questa battaglia, perché tragedie simili non devono ripetersi" assicura l'associazione.