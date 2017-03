Cina supera UE come sistema bancario più grande del mondo

Il Financial Times rivela che la Cina ha superato l'Unione europea in fatto di sistema bancario più grande al mondo. Nel 2011, la Cina aveva scalzato l'UE anche in termini di PIL.

La Cina ha scalzato l'Unione europea in fatto di sistema bancario più grande al mondo. Secondo una analisi del Financial Times, la Cina dopo aver superato l'UE nel 2011 in termini di PIL, a fine anno 2016 è riuscita anche a primeggiare come sistema bancario.



Le statistiche hanno mostrato infatti che gli attivi bancari cinesi ammontano a 33 trilioni di sterline a fine del 2016 contro i 31 trilioni dell'UE. Il FT ha sottolineato inoltre che il valore del sistema bancario cinese è superiore di 3,1 volte la dimensione della produzione economica annuale del paese, rispetto alle 2,8 volte della zona euro e delle sue banche.

Zerca Majlovich

© riproduzione riservata | online: 06/03/2017 | update: 06/03/2017

