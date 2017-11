Mensa scolastica: urgente che diventi livello essenziale, dice Scuvera (PD)

Chiara Scuvera del PD sulle mense scolastiche.

"Quello della mensa scolastica di Montevarchi non è il primo caso di discriminazione a cui assistiamo in materia di erogazione del servizio delle mense scolastiche, servizio fra l'altro molto difforme sul territorio nazionale" dichiara in una nota la deputata del Partito Democratico, Chiara Scuvera, prima firmataria della proposta di legge, presentata nel 2014, per garantire le mensa scolastica come livello essenziale.



"È urgente regolamentare in modo nuovo il servizio, affinché sia garantito in modo eguale su tutto il territorio nazionale, come chiede Save the Children. - chiarisce quindi - Prevediamo inoltre delle premialità per quei Comuni che si fanno promotori di buone prassi".

"La nostra proposta di legge prevede anche il sostegno economico-finanziario per i Comuni nell'erogazione del servizio. - ricorda quindi l'esponente dem - Inoltre si possono creare economie di scala ad esempio evitando gli sprechi alimentari e in questo senso il PD si è fatto promotore dell'approvazione di un'importante legge".



"Le imprese della ristorazione stanno soffrendo di questa difforme, e in alcuni casi, cattiva gestione delle mense scolastiche. Ma soprattutto non si possono privare i bambini di un momento sociale ed educativo importante come quello della mensa a scuola. - sostiene - Auspichiamo quindi che venga calendarizzata al più presto la nostra proposta di legge ferma dal 2014 sia per preservare l'educazione e la partecipazione dei bambini sia per preservare e aiutare la parte produttiva erogatrice del servizio e tutti quei comuni che esercitano buone prassi".