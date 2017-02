Documento su tutela consumatori: servono norme comuni in UE, dice

"Era necessario adottare un nuovo regolamento europeo sulla cooperazione tra le Autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori, perché la normativa precedente si era rivelata inefficace, generando anche scarsa fiducia nell'e-commerce per timori di frodi. Con questo documento chiediamo anche un comune terreno normativo fra i Paesi dell'UE riguardo alle tutele dei consumatori per la sfida del mercato unico digitale", riferisce in una nota la deputata del Partito Democratico Chiara Scuvera.



"Volevamo dare un input politico importante alle istituzioni europee per il miglior allineamento possibile delle normative nazionali con il regolamento europeo, il tutto nell'ottica di una nuova integrazione europea, anche sulle tutele, di fronte ai nuovi modelli di business, e-commerce e mercato digitale. - spiega - Nel documento abbiamo chiesto anche migliorie all'attuale testo di Regolamento".



"ll gruppo di lavoro presso il Consiglio europeo ha già raggiunto dei risultati negoziali importanti, anche grazie all'Italia, ad esempio nella definizione di infrazione. - conclude la parlamentare - Si sta cercando di superare alcune difficoltà interpretative e di rendere più flessibile il rapporto fra la Commissione UE e le varie Autorità nazionali, anche coinvolgendo i consumatori stessi. Ora dobbiamo fare in modo che le diverse competenze si integrino con una governance strutturata".