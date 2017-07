Certificati di abilitazione: con Legge europea 2017 riattivazione commissioni

Chiara Scuvera del PD sulla legge europea 2017.

"Finalmente con la legge europea un bel passo avanti per settore ascensori e relativi componenti di sicurezza, con specifico riferimento ai certificati di abilitazione. - sostiene in un comunicato Chiara Scuvera, deputata del Partito Democratico - Una buona notizia per il lavoro di qualità e la sicurezza. Nello specifico vengono riattivate le commissioni prefettizie che saranno composte da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche e dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati dai Ministeri del Lavoro, delle Infrastrutture, dello Sviluppo Economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro ( INAIL ) e da una Azienda sanitaria locale".