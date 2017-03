Omicidio Chiara Poggi: archiviata indagine su Andrea Sempio

Il gip di Pavia ha archiviato l'inchiesta su Andrea Sempio, il giovane finito indagato per l'omicidio di Garlasco dopo che una perizia dei legali di Alberto Stasi avevano individuato il suo DNA sotto le unghie di Chiara Poggi.

Sembra essere finto l'incubo di Andrea Sempio, il giovane finito indagato per l'omicidio di Chiara Poggi in seguito al deposito di indagini genetiche commissionate dai legali di Alberto Stasi, che sta scontando in carcere una pena di 16 anni per l'omicidio dell'ex fidanzata.



Il gip di Pavia ha infatti archiviato l'inchiesta su Andrea Sempio, accogliendo l'istanza del procuratore aggiunto e del pm, i quali a quanto pare non hanno trovato sufficienti elementi per indagare sul giovane, all'epoca amico del fratello della vittima, anche se la perizia di parte aveva individuato il suo DNA sotto le unghie di Chiara Poggi.