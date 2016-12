Delitto Garlasco, mamma Chiara Poggi: Stasi denunci allora il vero assassino

"Se la difesa di Alberto Stasi ha un nome, lo faccia pubblicamente, senza nascondersi dietro un dito" replica Rita Preda, mamma di Chiara Poggi, dopo la notizia che sarebbe stato isolato un DNA corrispondere ad un conoscente della ragazza uccisa a Garlasco nel 2007 compatibile a quello ritrovato sotto le unghie della vittima.



"C'è una sentenza definitiva e per noi quella vale" precisa all'Ansa Luigi Tizzoni, il legale della mamma di Chiara Poggi, sfidando la famiglia di Alberto Stasi "a presentare una denuncia formale contro chi ritengono responsabile".



"Secondo me non è emerso alcun elemento di novità da questi ulteriori accertamenti - aggiunge quindi l'avvocato - tutto è già stato affrontato nella perizia che ha ritenuto i risultati dell'esame dei margini delle unghie giuridicamente inutilizzabili. Da due analisi di quel materiale sono emersi risultati completamente diversi".



Tizzon spiega infatti che i periti della famiglia di Alberto Stasi "hanno raccolto il DNA di una persona di cui sospettano", spiegando però: "Bisogna domandarsi con che cosa l'hanno comparato. Evidentemente con uno solo dei due estratti. Ma per la Cassazione è necessario che ci sia ripetibilità sullo stesso campione".