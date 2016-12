Delitto Garlasco, inchiesta bis: indagato amico del fratello di Chiara Poggi

C'è un iscritto nel registro degli indagati nell'ambito della nuova inchiesta aperta a Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 nella sua casa a Garlasco. Per quell'omicidio è in carcere Alberto Stasi, condannato in via definitiva dopo due precendenti assoluzioni, anche se l'ex fidanzato di Chiara Poggi si è sempre proclamato innocente. Così la madre ha continuato ad indagare, fino alla svolta del DNA. Secondo alcune perizie di parte, il materiale genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi corrisponderebbe infatti ad un amico della ragazza, che ora ha un nome.



A seguito dell'esposto presentato dall'avvocato Fabio Giarda, storico legale di Alberto Stasi, la Procura ha quindi iscritto del registro degli indagati, come atto dovuto, Andrea Sempio. Il ragazzo, all'epoca dei fatti appena maggiorenne, era un amico di Marco, il fratello di Chiara Poggi. Andrea Sempio era già stato ascoltato in passato dagli inquirenti, una prima volta subito dopo il delitto e poi un anno dopo. Finora, l'alibi di Andrea Sempio è sempre stato considerato solido ma a quanto pare, come riporta il corriere.it, le nuove indagini condotte dalla famiglia Stasi avrebbero fatto emergere delle anomalie e delle incongruenze nel racconto fornito dal ragazzo.