Disoccupazione: proroga Dis-Coll sia approvata senza rinvii, dice Gribaudo (PD)

Chiara Gribaudi del PD sulla disoccupazione per i collaboratori.

"Sono felice delle dichiarazioni del ministro Giuliano Poletti sul reintegro della Dis-Coll nel dl Milleproroghe. Il passo indietro che abbiamo chiesto è stato fatto", dichiara in una nota Chiara Gribaudo, vicecapogruppo PD alla Camera.



"Il ministro ha anche parlato di misure strutturali nel ddl autonomi attualmente in discussione in Commissione Lavoro alla Camera. - precisa l'esponente dem - Se c'è la volontà politica, sono sicura che riusciremo finalmente a dare le giuste tutele ai collaboratori, fino ad oggi discriminati nei diritti dei lavoratori".



"Il segnale di ascolto da parte del governo è stato molto importante. Ci aspettiamo ora che l'emendamento venga approvato senza ulteriori rinvii. Non dovrebbe essere necessario discutere su una misura di dignità: auspico che in futuro ci sia maggiore attenzione per il mondo dei precari e dei giovani", conclude la parlamentare.