Chiara Galiazzo: mai detto che X Factor mi ha rovinato

Chiara Galiazzo smetisce su Facebook di aver mai detto che X Factor l'ha rovinata, come titola invece qualche sito internet. X Factor, ammette Chiara, "probabilmente è l'unico motivo per cui mi conoscete, l'unico luogo in cui delle persone mi hanno ascoltato" ma "dopo il primo periodo la strada è tutta in salita".

"Scusate ma visto quello che sto iniziando a vedere che gira su internet mi sento in dovere di bloccare subito ciò che sta accadendo. Volevo subito dissociarmi da un titolo completamente sbagliato apparso su un giornale in questi giorni" precisa su Facebook Chiara Galiazzo.



"Ovviamente non mi sognerei mai di dire che X Factor mi ha rovinato, considerando che è probabilmente l'unico motivo per cui mi conoscete, l'unico luogo in cui delle persone mi hanno ascoltato e forse l'unica opportunità che aveva una ragazza con un sogno di accedere a questo mondo, tanto bello quanto difficile da gestire" sottolinea quindi la cantante.



"Il mio racconto al massimo si basa sul dopo, perché non è un segreto, credo che dopo la prima grande opportunità che ti dà un talent di farti conoscere, dopo il primo periodo la strada è tutta in salita, perché poi ci sei tu la tua musica e il mondo esterno, che non è mai così clemente nei tuoi confronti, e un esempio è proprio che un bel giorno possano uscire articoli con titoli così e che magari qualcuno ci possa anche credere" prosegue Chiara.



"Ma ormai gli anni passati mi hanno fatto diventare più zen e ho imparato a prendermela meno, e ho anche imparato che a volte spiegare subito direttamente è meglio di mille altri giri di parole o di giri in internet" conclude.