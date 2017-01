Terremoto e valanga hotel Rigopiano: basta sciacallaggio politico, chiede Braga (PD)

"Nessuno desidera nascondersi dalle difficoltà di queste ore - informa in un comunicato Chiara Braga, deputata del Partito Democratico -, peraltro aggravate da un nuovo sciame sismico e dalla pesante e anomala ondata di maltempo che peggiora le condizioni delle aree terremotate, ma ciò non deve far scadere il tutto a mero sciacallaggio politico."



"Si rispetti invece l'immane lavoro di Protezione Civile, Esercito, Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine, volontari che da mesi cercano di avviare la messa in sicurezza e la ricostruzione del Centro Italia e che io stessa ho potuto vedere all'opera dal vivo, partecipando alla missione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sui luoghi del sisma guidata dal Presidente Realacci" prosegue la parlamentare del PD.



"Il Partito Democratico ha sospeso tutte le iniziative politiche dei circoli nelle aree colpite dal terremoto chiedendo loro di mettersi a disposizione per aiutare i cittadini. Questo è quello che vuol dire essere vicini fattivamente ai terremotati" spiega in ultimo.