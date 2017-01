Terremoto e neve, polemica Di Maio stucchevole: governo c'è, dice Braga (PD)

"E' veramente stucchevole alimentare polemiche, tanto più se a farlo è il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, mentre le persone colpite dal terremoto stanno nuovamente attraversando ore di ansia e paura per le nuove forti scosse. - afferma la deputata del PD Chiara Braga - Il governo ha risposto prontamente, con la Protezione Civile e le altre forze intervenute nell'emergenza fin dalle prime ore. Interventi che proseguono in condizioni sempre più complesse e aggravate anche dalle condizioni climatiche avverse".



"Intanto la macchina della ricostruzione si è messa in moto, con il lavoro del Commissario Errani e quello dei Vicecommissari delle Regioni; non sarà un lavoro breve, ma l'impegno di tutti deve essere rivolto a superare insieme le difficoltà e gli intoppi che possono esserci nella fase di avvio e dare il massimo supporto agli amministratori e alle comunità locali. - sostiene - Non dimentichiamo che questo terremoto ha dimensioni e caratteristiche inedite, per estensione territoriale e per il ripetersi di eventi sismici di forte entità che continuando da agosto ad oggi".



"La propaganda non serve a nulla. Lavoriamo per dare il massimo sostegno concreto a chi è in difficoltà" conclude.