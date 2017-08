Siccità: riconvertire sistema irrigazione dei terreni agricoli, dice Braga (PD)

Chiara Braga del PD sullo stato idrico in Italia.

"Oggi in audizione in Commissione Ambiente il Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Maurizio Martina, ha descritto un quadro piuttosto critico sullo stato idrico del Paese, pur in presenza di un lavoro importante avviato dal Ministero in questi anni. - afferma in una nota la deputata del Partito Democratico Chiara Braga - Importante che siano state implementate misure di contrasto all'emergenza siccità, quali: l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale, l'aumento degli anticipi dei fondi europei Pac, le risorse per 700 milioni di euro per il piano rafforzamento delle infrastrutture irrigue".



"Secondo gli ultimi dati Istat disponibili circa il 50% dei prelevi giornalieri infatti - rispettivamente il 2,9% per la zootecnia ed il 46,8% per l'irrigazione delle coltivazioni - sono destinati alla filiera agricola. Oggi a fronte di una maggiore pressione sulla risorsa idrica, occorre ragionare in chiave integrata rispetto alla competizione tra usi diversi, migliorando in tutti i segmenti l'efficienza e la sostenibilità della gestione. E' quindi decisamente prioritaria una riconversione del sistema di irrigazione dei terreni agricoli, con metodi innovativi" chiarisce.



"Servono opere infrastrutturali, così come potenziare la rete di invasi capaci di raccogliere l'acqua piovana, praticare il riutilizzo delle acque e impianti più efficienti per l'irrigazione dei campi. - specifica l'esponente dem - Un settore fondamentale per il nostro PIL deve infatti accettare la sfida dell'adattamento al cambiamento climatico. E visto l'approssimarsi della scadenza naturale della legislatura ribadisco l'auspicio che nella legge di bilancio per il 2018 si possa trovare spazio per dare risposte adeguate anche al tema del corretto uso dell'acqua che contempli misure per la manutenzione degli acquedotti colabrodo assieme ad investimenti certi, specie nelle filiere agricole e industriali, in tecnologie che permettono un minore e un migliore utilizzo dell'acqua."