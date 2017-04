Manovra: su impianti sportivi nessuna speculazione edilizia, dice Braga (PD)

Chiara Braga del PD replica al MoVimento 5 Stelle.

"Come al solito i deputati 5 Stelle, in questo caso quelli della Commissione Ambiente, lanciano allarmi fondati sul nulla per polemiche necessarie solo alla loro falsa propaganda" rende noto la deputata del Partito Democratico Chiara Braga.



"Il provvedimento sugli impianti sportivi, contenuto nella manovra economica e voluto dal ministro Lotti, non contiene in nessun modo speculazioni edilizie e può dare invece una svolta al miglioramento dei nostri impianti sportivi attraverso le ristrutturazioni di quelli esistenti e la costruzione di nuovi" prosegue la parlamentare del PD.



Spiega infine: "Saranno i Comuni inoltre ad assumere le decisioni definitive. Quindi, come chiaramente scritto nell'articolo 62 della manovra, non siamo davanti ad alcun rischio di speculazione, ma solo all'ennesima bugia dei 5 Stelle."