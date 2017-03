Giornate Fai 2017: serve legge contro consumo di suolo, dice Braga (PD)

Chiara Braga del PD commenta le Giornate FAI di Primavera 2017.

"Si terrà sabato e domenica la 25esima edizione delle 'Giornate di Primavera' del FAI che daranno la possibilità di ammirare oltre 1.000 siti in 400 diverse località lungo la Penisola. Particolarmente ricca l'offerta artistica nel comasco con, ad esempio, le famose Villa Amalia, Villa del Balbianello e Villa d'Este, a cui si aggiungono il Teatro Sociale di Como, la Torre del Barbarossa a Tremezzina o il Borgo San Paolo a Cantù e tanti altri", dichiara in una nota Chiara Braga, deputata del Partito Democratico e membro dellaCommissione Ambiente.



"Si tratta - prosegue Chiara Braga - di una straordinaria occasione per conoscere e ammirare la tanta bellezza di cui è ricchissima la nostra Italia e al tempo stesso di partecipare e condividere l'importante messaggio di tutela e valorizzazione che le Giornate di Primavera trasmettono ai nostri concittadini. Dopo aver recentemente approvato la legge delega di riforma del sistema di Protezione Civile di cui sono stata prima proponente e ieri il terzo decreto Terremoto di cui sono stata relatrice, norme entrambe legate anche alla salvaguardia del paesaggio e dei suoi beni artistici, mi auguro di poter festeggiare la prossima edizione delle Giornate di Primavera del FAI 2018 con l'approvazione delle legge contro il consumo di suolo, utile strumento a tutela del nostro prezioso paesaggio".