Giornata Mondiale dell'acqua: 12% popolazione mondiale non ne ha accesso

Chiara Braga del PD riflette sulla Giornata mondiale dell'acqua.

"Domani ricorre la venticinquesima 'Giornata mondiale dell'acqua' istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, all'interno delle direttive dell'Agenda 21 di Rio. Come in tutti gli altri giorni dell'anno è necessario agire affinché questa risorsa, indispensabile per tutti gli essere viventi del pianeta, sia preservata, garantita e usata senza sprechi. La questione 'acqua' è un tema trasversale e glocale perché coniuga caratteri di globalità e località insieme", dichiara in una nota Chiara Braga, deputata del Partito Democratico.



"Pensiamo infatti - prosegue la componente della Commissione Ambiente - a quanto, anche di recente, il tema acqua, specie nella riforma del servizio idrico nazionale o in riferimento alle molte perdite di rete in Italia o anche al dissesto idrogeologico e allo scioglimento dei ghiacciai alpini, sia stato di centrale nel dibattito politico nostrano e al tempo stesso quanto la carenza o il controllo della stessa risorsa sia causa di sottosviluppo, carestie, guerre. Specie nel continente più vicino a noi ovvero quello africano".



"Ecco perché politiche ambientali che tutelano l'acqua, la sua salubrità e il diritto universale a usufruirne sono fondamentali per affrontare lo sviluppo di paesi sempre più vicini e strategici per l'Italia e valgono anche per fronteggiare l'emergenza migranti. - prosegue - Davanti all'impatto di calamità naturali legate agli effetti di un clima sempre più imprevedibile, non è sempre possibile adattarsi e perciò spesso milioni di donne, uomini e bambini sono costretti a fuggire".



La parlamentare ricorda infatti che ben "il 12% della popolazione mondiale non ha infatti accesso all'acqua (come in Etiopia, ndr) ed i migranti ambientali, secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 costituiranno circa 200 milioni di rifugiati. Nel 2060, nella sola Africa, ci saranno circa 50 milioni di profughi climatici".



"Per tutte queste ragioni - conclude Chiara Braga - sarà importante seguire i lavori della Conferenza nazionale delle acque d'Italia, promossa dalla struttura di missione Italiasicura di Palazzo Chigi".