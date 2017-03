Torino, Chiara Appendino: quando ero piccola sfidai nei tuffi Tania Cagnotto

La pluricampionessa nei tuffi Tania Cagnotto chiuderà la propria carriere a Torino, nei Campionati Italiani Assoluti indoor. Il sindaco M5S Chiara Appendino rivela un curioso aneddoto: "Quando era piccola, sfidai Tania Cagnotto in una gara di tuffi, ovviamente vinse lei".

Tania Cagnotto si avvia a chiudere la propria carriera, e lo farà ai Campionati Italiani Assoluti indoor alla Piscina Monumentale di Torino dal 12 al 14 maggio. La manifestazione è stata presentata ieri alla Sala Colonne di Palazzo Civico, a Torino, alla presenza anche sel sidaco M5S Chiara Appendino che rivela successivamente su Facebook un aneddoto: "Ero piccolina, facevo le scuole elementari e, uscita da scuola, mia mamma mi portava nella piscina di corso Unione Sovietica dove ad attendermi c'era Gianni, il mio allenatore, che capitanava una entusiasta ciurma di aspiranti tuffatrici. La squadra era la Torino Tuffi e devo dire che conservo dei bellissimi ricordi. Ok, lo ammetto, non ero un fenomeno ma, come in tutti gli sport, i fenomeni veri ci sono, e qualche volta si incontrano senza neanche rendersene conto. Era infatti il 1992 quando con la Torino Tuffi partecipai ai campionati italiani a Roma. Il mio risultato manco sto a raccontarvelo, ma a vincere quell'anno fu una certa Tania Cagnotto".



"Dopo non molto tempo - prosegue il sindaco pentastellato - io ho abbandonato la piscina per seguire altre passioni, lei invece la sua passione ha continuato a viverla da qualche metro di altezza. Il resto è storia. A distanza di poco più di vent'anni ci siamo incontrate di nuovo. Io come sindaca di Torino, lei come campionessa di tuffi, con talmente tante medaglie vinte che non ne ricorda il numero".

"Torino ha l'onore di essere il luogo dove Tania Cagnotto farà il suo ultimo tuffo da professionista. Io oggi ho avuto modo di conoscere un po' meglio questo monumento dello sport, e devo dire che è davvero una ragazza splendida. Ci sono persone che ci rendono orgogliosi di questo Paese, lei è sicuramente una di queste. Grazie Tania".



Infine, Chiara Appendino svela anche un'altra curiosità: "Qualche anno prima di portarmi in piscina mia mamma gareggiava a sua volta dal trampolino… insieme alla mamma di Tania Cagnotto".