Checco Zalone papà di una bimba per la seconda volta: ora un cane maschio

"Cari amici vi comunico che è nata la mia piccola Greta, un'altra femminuccia...!!! Presto un cane maschio!" così Checco Zalone (al secolo Luca Medici) ha annunciato che ormai in casa è in forte minoranza.



Checco Zalone è infatti divenuto per la seconda volta papà. La piccola Greta, il cui nome è stato diffuso da Checco Zalone su Facebook, è nata in una clinica privata di Bari alle ore 11:00 circa di questa mattina. Checco Zalone e la moglie Mariangela hanno già un'altra figlia, Gaia, nata l'8 febbraio 2013.