Matteo Renzi torna dagli USA ma anche a "Che tempo che fa"

Matteo Renzi ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', in onda domenica 26 febbraio su Rai3.

"Domenica 26 febbraio alle 20.00 su Rai3 nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio 'Che tempo che fa'. Ospite del talk show della domenica è l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, reduce dal congresso del Pd e tornato da poco dagli Usa" fanno sapere in un comunicato dalla tv di Stato.



"L'americana Lindsey Vonn, la più grande sciatrice della storia, questa volta in veste anche di autrice del libro La forza è la nuova bellezza. La campionessa americana ha vinto la medaglia di bronzo in discesa libera ai mondiali di Saint Moritz appena terminati. Nella sua carriera ha vinto anche quattro Coppe del Mondo, un oro olimpico nella Discesa Libera e un bronzo nel supergigante" prosegue la Rai.



"Nell'anteprima, per la sua prima intervista televisiva, sarà ospite l'influencer Chiara Ferragni con oltre 8 milioni di followers su Instagram, recentemente ospite a Harvard per tenere una lezione sull'evoluzione del business di The Blonde Salad, il blog che ha fondato nel 2009" si continua.



"La colonna sonora della puntata è affidata al cantautore Mannarino che - viene segnalato inoltre -, accompagnato dalla sua band, eseguirà un brano tratto dal suo nuovo disco Apriti Cielo, uscito a gennaio. Con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, che legge l'attualità con la sua ironia e il suo umorismo, e non mancherà la presenza di Filippa Lagerback."



"Al tavolo della seconda parte della trasmissione 'Che fuori tempo che fa', tornano gli ospiti fissi con la comicità surreale di Nino Frassica, le freddure di Fabio Volo e le domande impossibili di Gigi Marzullo" si osserva.



"Torna Lorella Cuccarini, protagonista dal 2 marzo al teatro Brancaccio di Roma del musical La regina di Ghiaccio - Il musical, ispirato alla Turandot di Giacomo Puccini e diretto da Maurizio Colombi. Ci sarà anche Marco Columbro uno dei volti più noti della televisione, il cantante catalano Alvaro Soler nelle radio con il suo nuovo singolo Animal e la mitica Orietta Berti" si precisa.



Si rende noto infine: "Si parlerà di cinema con gli attori Luca Marinelli e Isabella Ragonese protagonisti del film Il padre d'Italia, nelle sale dall'8 marzo e con Maccio Capatonda protagonista e regista del suo secondo film Omicidio all'italiana, che uscirà nelle sale il 2 marzo. La sportiva della settimana sarà la pattinatrice Martina Valcepina."