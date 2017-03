Ed Sheeran, Naomi Campbell e Tony Hawk a Che tempo che fa

Nuovo appuntamento con 'Che tempo che fa' e 'Che fuori tempo che fa', in onda domenica 12 marzo su Rai3.

"Nella puntata di domani domenica 12 marzo, 'Che tempo che fa', in onda alle 20:00 su Rai3, sarà un crocevia di leggende, una serata dedicata al mito; Fabio Fazio e il pubblico di Rai3 incontreranno figure speciali della musica, della moda e dello sport, a partire dall'ospite musicale e nuova leggenda del pop contemporaneo Ed Sheeran" rivela in un comunicato la tv di Stato.



"Il cantautore simbolo della nuova scena inglese, amato in tutto il mondo per il suo stile immediato capace di trascinare intere arene con la sua voce e chitarra, eseguirà dal vivo due brani dal suo ultimo album entrato al top della classifica in Italia sia negli album sia nei vinili" prosegue la Rai.



"Una leggenda della passerella - e non solo - è invece Naomi Campbell: la 'Venere nera' è entrata nell'immaginario di tutto il mondo come top model e attrice - viene chiarito quindi -, tra centinaia di copertine e campagne pubblicitarie per i marchi di moda più rinomati."



"E ancora, l'icona dello skateboard Tony Hawk: lo skater e imprenditore americano, primo uomo al mondo a realizzare l'impossibile trick '900', sarà presente nell'anteprima della trasmissione con le sue storie di acrobazie e filantropia. A completare un parterre di eroi dello sport, i due campioni e rivali Sandro Mazzola e Gianni Rivera, che racconteranno le loro imprese storiche sui campi da calcio. Con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, che legge l'attualità con ironia e umorismo, e Filippa Lagerback", si precisa.



"Nella seconda parte della trasmissione - viene inoltre anticipato - tornano gli ospiti fissi, con la comicità surreale di Nino Frassica, le freddure di Fabio Volo e le domande impossibili di Gigi Marzullo. Al tavolo di 'Che fuori tempo che fa' l'attrice Jasmine Trinca con il film 'Slam - Tutto per una ragazza', tratto dal romanzo di Nick Hornby. La musica torna poi al centro dell'attenzione grazie a Enrico Ruggeri, Silvio Capeccia e Fulvio Muzio, recentemente tornati a suonare insieme sotto lo storico marchio punk e new wave dei Decibel e attesi con un album e una tournée. La musica e la scienza si incontrano poi grazie al maestro Peppe Vessicchio e al suo libro 'La musica fa crescere i pomodori'. Completano il tavolo il geologo Mario Tozzi e lo sciatore Federico Pellegrino, il vincente fondista azzurro. Orietta Berti sarà ancora protagonista di una serie di sorprese clamorose".