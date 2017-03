Con Fabri Fibra e Ilaria D'Amico, Franceschini ricomincia "Daccapo" a Che tempo che fa

Nuovo appuntamento con 'Che tempo che fa' e 'Che fuori tempo che fa', in onda domenica 26 marzo su Rai3.

"Dal ministro Dario Franceschini a Ilaria D'Amico, dal trio delle meraviglie dello sci italiano Bassino - Brignone - Goggia a Fabri Fibra: cultura, sport e musica sono protagonisti a 'Che tempo che fa', il programma condotto da Fabio Fazio, in onda domenica 26 marzo alle 20.00 su Rai3. Il Ministro dei Beni Artistici e Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, è anche nella veste di scrittore: il suo terzo romanzo 'Daccapo' uscirà prossimamente in Francia" viene scritto in un comunicato della tv di Stato.



"In 'campo' anche una signora del calcio e della tv come Ilaria D'Amico - si evidenzia inoltre dalla Rai -, da 13 anni alla guida di Sky Calcio Show, mentre lo sport italiano è rappresentato da un trio di sciatrici alla conquista delle vette internazionali: Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, fresche di uno storico podio tricolore nello slalom gigante alle finali di Coppa del Mondo ad Aspen. Altro talento è quello di Fabri Fibra, ospite musicale della serata con il suo ultimo singolo 'Fenomeno', primo estratto dall'omonimo album in uscita il 3 aprile. Con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, che legge l'attualità con la sua ironia e il suo umorismo, e Filippa Lagerback."



Si continua dunque: "Nella seconda parte della trasmissione tornano gli ospiti fissi con la comicità surreale di Nino Frassica, le freddure di Fabio Volo e le domande impossibili di Gigi Marzullo: a 'Che fuori tempo che fa' è ancora protagonista la musica grazie a due personalità di culto come Cristina D'Avena, prossimamente impegnata come cantante e doppiatrice per il film 'I Puffi: Viaggio nella foresta segreta', e Nek, pronto a celebrare in tour e con un evento all'Arena di Verona i suoi 25 anni di carriera."



Si precisa in conclusione: "Il presente di successo dello sci azzurro è di nuovo argomento di discussione grazie a Peter Fill, che il 15 marzo ha conquistato la seconda Coppa del Mondo di discesa libera consecutiva. A completare un cast dal quale non può mancare Orietta Berti sono due attori amati come Enrico Brignano, in tour nei teatri con lo spettacolo 'Enricomincio da me' che ripercorre 30 anni di carriera, e Ricky Memphis, al cinema dal 6 aprile con 'Ovunque tu sarai'. Il programma di Rai3, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. 'Che Tempo Che Fa' è un programma di Antonio Bergero, Fabio Fazio, Piero Guerrera, Veronica Oliva, Giacomo Papi. 'Che Fuori Tempo Che Fa' è un programma di Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Veronica Oliva."