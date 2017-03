Che tempo che fa in Europa: lo svela Laura Boldrini. Poi musica con GNash ed Alex Britti

Nuovo appuntamento con 'Che tempo che fa', in onda domenica 19 marzo su Rai3.

"Attualità e grande cinema saranno i temi della puntata di 'Che tempo che fa' di domenica 19 marzo su Rai3. alle 20.00. Tra gli ospiti del talk show di Fabio Fazio la presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini" comunica la tv di Stato.



"Si parlerà anche del suo libro uscito il 16 marzo 'La Comunità possibile. Una nuova rotta per il futuro dell'Europa'. Laura Boldrini è la terza donna a ricoprire il ruolo di presidente della Camera dei deputati - illustra inoltre la Rai -, dal 1998 al 2012 è stata portavoce dell'Alto Commissariato Onu per i rifugiati per l'Europa meridionale."



"Altro tema della puntata sarà il cinema con il premio Oscar Alessandro Bertolazzi premiato quest'anno per il miglior trucco e acconciatura per Suicide Squad. Il film era in gara con lo svedese A Man Called Over e Star Trek Beyond che era dato per favorito. Bertolazzi era alla sua prima nomination. Nel discorso con cui ha ritirato l'Oscar, ha dedicato il premio a tutti gli immigrati (I am italian and this is for all the immigrants)" si prosegue.



"Si parla di cinema anche con Claudio Amendola e Luca Argentero al cinema dal prossimo 30 marzo con Il permesso - 48 ore fuori - viene evidenziato -, da un soggetto di Giancarlo De Cataldo. Nel ruolo di protagonisti oltre a Claudio Amendola, che ne cura anche la regia, e Luca Argentero ci sono Giacomo Ferrara e Valentina Bellé."



"La colonna sonora della prima parte è affidata agli americani GNash e Olivia O'Brien: con il singolo 'I hate u, I love u', che eseguiranno in studio, in Italia hanno vinto tre dischi di platino" si riporta quindi.



Si continua: "Con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, che legge l'attualità con la sua ironia e il suo umorismo, e Filippa Lagerback. Al tavolo della seconda parte della trasmissione tornano gli ospiti fissi con la comicità surreale di Nino Frassica, le freddure di Fabio Volo, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la grande Orietta Berti."



Si rivela: "A 'Che fuori tempo che fa' anche l'attore e showman Christian De Sica, Claudio Amendola, Luca Argentero e Daniele Liotti protagonista su Rai 1 della serie Un passo dal cielo 4."



"Si parlerà di musica con Alex Britti, che è tra i concorrenti di Celebrity Masterchef e di sport con Aaron Durogati campione del mondo in carica di parapendio" si rende noto in conclusione.