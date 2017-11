Che tempo che fa. Su Rai1

Che tempo che fa da Luigi Di Maio ai Negramaro. Su Rai1

Ospiti Luigi Di Maio, Anastacia, Umberto Tozzi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, i Negramaro, su Rai1.

"Domenica 12 novembre, alle 20.35, su Rai1, nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio Che tempo che fa. Ospite in studio il Vice Presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle. Ospite della puntata anche Anastacia, la cantautrice americana, 30 milioni di dischi venduti e oltre 50 dischi di platino vinti, che a settembre ha pubblicato il suo settimo album Evolution e sarà in tour nel 2018, nello studio di Che tempo che fa incontrerà Umberto Tozzi: i due artisti, a marzo scorso, hanno inciso un duetto del singolo Ti amo in occasione del quarantesimo anniversario della celebre canzone che verrà eseguita in studio" viene riferito in una nota della tv di Stato.



"Il singolo fa parte dell'album 40 anni che ti amo che raccoglie i più grandi successi, assieme a due inediti, di Umberto Tozzi, che lo scorso anno ha festeggiato 40 anni di carriera, in cui ha venduto 75 milioni di dischi nel mondo. Protagonista della puntata un'altra coppia, quella formata da Tullio Solenghi e Massimo Lopez. I due artisti, che con Anna Marchesini hanno dato vita al Trio comico più famoso d'Italia, hanno esordito il 21 ottobre scorso a Saronno con lo spettacolo teatrale Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, e riprenderanno la tournée a dicembre. Solenghi, inoltre, ha da poco pubblicato per Rai Eri l'autobiografia Bevi qualcosa, Pedro!" si prosegue.



Si riferisce: "La musica sarà protagonista della puntata anche con i Negramaro, che in studio eseguiranno Fino all'imbrunire, il singolo uscito il 6 ottobre scorso che ha debuttato ai vertici della classifica di programmazione radiofonica e che ha anticipato il nuovo album Amore che torni, in uscita venerdì 17 novembre, mentre da giugno 2018 la band sarà protagonista di un nuovo tour negli stadi. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l'attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti."



"Al tavolo ci saranno Tania Cagnotto e Giorgio Cagnotto, padre e figlia, entrambi leggende azzurre dei tuffi: Tania è la più grande tuffatrice italiana ed europea di tutti i tempi, prima e unica donna italiana ad aver conquistato una medaglia d'oro mondiale nei tuffi, in un incredibile bottino internazionale di medaglie che conta, in totale, 34 ori, 15 argenti e 13 bronzi" si continua.



"Dietro i suoi successi ci sono i preziosi consigli e gli allenamenti di papà Giorgio, campione anni '70 e allenatore di Tania per gran parte della sua carriera. Al tavolo ci sarà anche la 'Regina delle sigle': Cristina D'Avena, il 10 novembre è uscito il suo nuovo progetto speciale, Duets - Tutti cantano Cristina, nel quale sedici artisti, tra cui J-Ax, Loredana Bertè, Francesca Michielin, Arisa, Annalisa, Emma, Elio, Noemi, hanno duettato con lei in alcune delle sigle di cartoni animati più famose di sempre" si osserva.



Si rende noto in conclusione: "E ancora, la produttrice discografica Mara Maionchi, tornata quest'anno nella giuria di X Factor, l'attrice, cantante, doppiatrice e conduttrice Serena Rossi, tra le protagoniste del film, insieme a Vincenzo Salemme, anche lui ospite in studio, di Caccia al tesoro, con la regia di Carlo Vanzina, che uscirà il 23 novembre. Infine Sergio Muniz tra i protagonisti del musical, per la regia di Massimo Romeo Piparo, Mamma mia!, tornato nei teatri per il tour invernale dopo il grande successo di questa estate."