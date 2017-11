Che fuori tempo che fa (Rai1): Fabio Fazio tra cinema, sport e Obama Foundation

Che fuori tempo che fa - Fabio Fazio tra cinema, sport e Obama Foundation, 13 novembre 2017 alle 23.

"CHE FUORI TEMPO CHE FA 13 novembre su RAI1 alle 23:00 Luca Argentero - viene scritto in un comunicato dalla tv di Stato -, Marco Giallini, Paolo Genovese, Fiona May, Filippa Lagerback, Marino Bartoletti, Idris, Roberto Pontecorvo, con Maurizio Crozza, Fabio De Luigi e Antonio Cabrini Lunedì 13 novembre, alle 23 su Rai1, nuovo appuntamento con Che Fuori Tempo Che Fa, il nuovo tavolo del lunedì con Fabio Fazio. Che Fuori Tempo Che Fa sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Al tavolo, insieme agli ospiti fissi Fabio De Luigi e Antonio Cabrini, che commenterà gli episodi più significativi della settimana sportiva, in questa puntata ci saranno: Luca Argentero, protagonista di Sirene, la nuova serie tv fantasy in onda dal 26 ottobre su Rai1, Marco Giallini, tra i protagonisti del nuovo film del regista Paolo Genovese, anche lui al tavolo, The Place, uscito il 9 novembre."



Si puntalizza dunque: "E ancora, Fiona May, la più grande saltatrice in lungo della storia italiana, l'italiana più medagliata della storia ai Mondiali di atletica leggera con due medaglie d'oro (1995 e 2001), un argento (1999), un bronzo (1997), e due medaglie d'argento alle Olimpiadi (Atlanta '96 e Sydney 2000), ancora detentrice del record italiano di salto in lungo e del record italiano indoor, e Roberto Pontecorvo, uno dei 500 partecipanti al primo summit della Obama Foundation per i Civic Leaders, i giovani che si sono spesi per l'innovazione del proprio paese natale, che si è tenuto a Chicago il 31 ottobre e il 1° novembre, selezionato - sulla base del progetto da lui coordinato Agenda Praiano, la sua cittadina in Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno - dalla Fondazione Obama tra più di 15mila domande. E poi ancora Marino Bartoletti, Idris e Filippa Lagerback"."