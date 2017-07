Charlie Gard: danni irreversibili. Genitori: ok a staccare la spina

Charlie Gard, dicono gli esperti del team internazionale che si era proposto per una terapia sperimentale, ha subito danni irreversibili. I medici inglesi hanno il permesso dei genitori a staccare la spina delle macchine che tengono in vita il bambino.

Per Charlie Gard è "passato troppo tempo, e il trattamento sperimentale non può ora offrire possibilità di successo", annunciano tra le lacrime i genitori del piccolo affetto da sindrome da deplezione del DNA mitocondriale. L'encefalopatia, che nel marzo scorso ha aggravato le condizioni del bambino tanto da dover essere tenuto in vita da respiratori meccanici, e le infinite battaglie legali hanno segnato infatti il destino di Charlie Gard.

Nell'udienza di oggi davanti all'Alta Corte di Londra, che era stata chiamata nuovamente ad esaminare il caso di Charlie dopo l'offerta di trattamento da parte un team internazionale composto anche dai medici del Bambino Gesù di Roma, Chris Gard e Connie Yates hanno infatti ritirato la richiesta di portare il bambino negli Stati Uniti per il trattamento sperimentale.



Il legale annuncia quindi che "i genitori ritirano la richiesta di modificare" la sentenza originale della Corte, che autorizza il Great Ormond Street Hospital di Londra a staccare le macchine che tengono in vita Charlie Gard.

La decisione è stata presa dopo il responso del neurologo Michio Hirano, il medico americano che aveva proposto il protocollo sperimentale a base di nucleosidi, che la scorsa settimana ha analizzato le immagini di una risonanza magnetica del cervello del bambino.

Charlie Gard, purtroppo, "ha subito un'estesa atrofia muscolare", evento giudicato dal medico come "irreversibile". Grant Armstrong, avvocato di Chris e Connie, commenta: "Le paure peggiori dei genitori sono state confermate dal team internazionale di esperti. - aggiungendo - Si è persa la finestra di opportunità per il trattamento. I genitori hanno combattuto per preservare la vita di Charlie quando pensavano che fosse nel suo interesse. Una volta stabilito che non c'era alcuna possibilità medica, hanno accettato il consiglio legale di ritirare i procedimenti".

Non è ancora stato diffuso il giorno in cui i medici inglesi decideranno di staccare la spina alle macchine che fanno respirare ed alimentano e idratano Charlie Gard, senza le quali morirà.