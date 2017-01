Charles Manson esce per la prima volta dal carcere: è grave in ospedale

Charles Manson, uno dei più celebri assassini della storia americana, è gravemente malato ed è stato trasferito dalla prigione di Central Valley in un ospedale. A darne notizia per primo il Los Angeles Times, che non precisa la natura della malattia.



Le autorità carcerarie della prigione di Central Valley, infatti, mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, non diramando nemmeno l'ospedale in cui è stato ricoverato Charles Manson, limitandosi a riferire che per il momento "è ancora vivo".



Charles Manson, 82 anni, ha vissuto una infanzia difficile, con il padre sconosciuto e la madre prostituta ed alcolizzata. Fin dalla più giovane età, Manson ha compiuto diversi reati "minori" e dopo essere entrato ed uscito dal carcere nel 1967 fonda una comune chiamata "Famiglia Manson" composta da una 50ina di persone, tutte soggiogate dalla personalità dell'uomo e dedite anche a piccoli furti.



Ma Charles Manson viene ricordato per essere stato il mandante della strage di Bel Air del 1969, in California. La notte del 9 agosto 1969, Sharon Tate, moglie di Roman Polanski ed incinta all'ottavo mese, e quattro suoi amici (Wojciech Frykowski, Abigail Folger, Jay Sebring e Steven Parent) vennero brutalmenti assassinati all'interno di "Cielo Drive", la villa della coppia, da alcuni membri della setta capitanata da Charles Manson.



Charles Manson fu inizialmente condannato a morte, pena poi riconvertita con l'ergastolo quando nel 1972 lo Stato della California abolì la pena capitale. E' la prima volta che Charles Manson esce dal carcere, perché per ben 12 volte gli è stata respinta la libertà vigilata.