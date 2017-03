Champions League: Juventus-Porto in esclusiva su Premium e live streaming

Torna la 'UEFA Champions League' sono su Premium e Premium Play, in onda martedì 14 e mercoledì 15 marzo.

"Martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2017 torna la 'UEFA Champions League', in assoluto la più prestigiosa competizione per club, di cui Premium detiene i diritti di trasmissione in esclusiva assoluta per questa e per la prossima edizione. - viene riferito in una nota - In occasione degli ottavi di finale, Premium garantirà la visione di tutte le partite in programma e, per quanto riguarda il match della Juventus, manterrà l'esclusiva assoluta. Tradotto: la sfida dello Stadium tra i bianconeri e il Porto sarà solo su Premium e quindi visibile esclusivamente dagli abbonati".



"Ogni martedì e mercoledì di coppa, le sfide saranno introdotte dallo studio 'Premium Champions', condotto da Sandro Sabatini, affiancato da Giorgia Rossi. - si specifica - Tra gli ospiti, le novità David Trezeguet e Christian Panucci si aggiungeranno alla squadra di opinionisti Premium Sport guidata da Arrigo Sacchi e Paolo Rossi, con Graziano Cesari che si occuperà della moviola. Nel post partita, interviste e commenti a caldo con i protagonisti dei match".



"Inoltre, tutte le sfide e la 'Diretta Champion', con i gol e gli highlights da tutti i campi, saranno visibili anche in live streaming grazie a Premium Play" viene segnalato.



Nel dettaglio il match Juventus-Porto sarà in diretta martedì 14 marzo alle ore 20.45 su Premium Sport HD mentre lo stesso giorno la sfida Leicester-Siviglia sarò in diretta alle ore 20.45 su Premium Sport 2 HD.-



Mercoledì 15 marzo invece verrà trasmesso lo scontro Monaco-Manchester City in diretta alle ore 20.45 su Premium Sport HD e la partita Atletico Madrid-Bayer Leverkusen in diretta alle ore 20.45 su Premium Sport 2 HD.