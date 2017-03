Famiglie in Italia indebitate per 20.300 euro, rivela la Cgia di Mestre

La Cgia di mestre pubblica i dati sull'indebitamento delle famiglie.

Al 31 dicembre 2016 "le famiglie italiane sono mediamente indebitate per un importo pari a 20.341 euro. Nell'insieme, i 'passivi' accumulati con le banche e gli istituti creditizi ammontano a 525,9 miliardi di euro", riferisce in una nota la Cgia di Mestre, specificando che in un anno questa "esposizione" bancaria è "aumentata dell'1,6%".



L'Associazione delle piccole e medie imprese spiega che seppur "critica" la situazione "non è drammatica" poiché "in larga parte l'incremento è riconducibile alla mini-ripresa registrata dai consumi interni. - sottolineando - Nei primi 6 mesi del 2016, ad esempio, i prestiti bancari alle famiglie consumatrici per l'acquisto delle abitazioni sono aumentati, rispetto l'anno precedente, dell'1,2% e quelli per il credito al consumo del 5,5%".



"Premesso che le aree provinciali più appesantite dai debiti sono quelle che presentano i livelli di reddito più elevati è evidente che anche in queste zone tra gli indebitati vi sono molti nuclei appartenenti alle fasce sociali più deboli", precisa il coordinatore dell'Ufficio studi dellla Cgia Paolo Zabeo. "Tuttavia, - prosegue - le forti esposizioni bancarie di questi territori, soprattutto a fronte di significativi investimenti avvenuti negli anni scorsi nel settore immobiliare, non destano particolari problemi che, invece, scontiamo in altre aree del Paese, in particolar modo nel Sud".



"Da sempre la maggiore incidenza del debito sul reddito si riscontra nelle famiglie economicamente più deboli, vale a dire in quelle a rischio povertà ed esclusione sociale. - conclude - I dati dell'Istat, purtroppo, ci dicono che negli ultimi 10 anno i nuclei in difficoltà economica sono tornati a crescere di numero, visto che gli effetti della crisi hanno accentuato, anche in Italia, il divario tra poveri e ricchi".