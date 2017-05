Voucher: ok colmare vuoto in manovra ma non per imprese, dice Damiano (PD)

Cesare Damiano del PD sulla manovra.

"Quando si parla di voucher occorre distinguere: un conto è uno strumento da utilizzare per le famiglie e il no profit; un altro conto è uno strumento per le imprese. Nel primo caso - riflette in un comunicato il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano -, dopo l'abolizione dei voucher, si è creato un vuoto normativo che ha messo in difficoltà le famiglie. A questo problema occorre mettere rapidamente riparo."



"Se, per farlo, si utilizza la 'manovrina' non c'è nessuna forzatura: si tratta di un normale intervento parlamentare. - conclude l'esponente dem - Altro discorso è quello relativo alle imprese: in questo caso esistono già strumenti che possono essere utilizzati, come il lavoro a chiamata (per il 'pizzaiolo del sabato sera') e l'interinale. Nel caso delle imprese si tratterebbe di una evidente forzatura, visto che lo strumento dei voucher è stato abrogato di recente per evitare il referendum e che la maggiore incidenza degli 'abusi' riguardava proprio le aziende. Questo aspetto va dunque esaminato con maggiore ponderazione e soprattutto, attraverso un confronto preventivo con le parti sociali per definire quali normative andranno utilizzate in futuro. Se un nuovo strumento contrattuale o una revisione di quelli attualmente esistenti."