Voucher: condivido limitazione uso ma tornare alla legge Biagi, chiede Damiano (PD)

"Parrini conferma quello che sto sostenendo da tempo nel dibattito sui voucher: il governo Renzi non li ha introdotti e si è limitato a innalzare il tetto complessivo annuo da 5.000 a 7.000 euro per ciascun committente. Al tempo stesso sempre Renzi - afferma in un comunicato Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio -, ha introdotto alcune restrizioni: il divieto del loro utilizzo negli appalti e la loro tracciabilità."



"Nei primi 10 mesi di quest'anno l'Inps ha dichiarato che si sono venduti 121,5 milioni di voucher: proiettando questa cifra fino a dicembre si arriva a 150 milioni. Non si tratta più di un fenomeno marginale: traducendo la cifra in lavoratori a tempo pieno per un anno si tratta di 86.000 persone circa e - dichiara quindi il parlamentare del PD -, considerando che per ogni voucher venduto ci sono almeno altre 2 ore al nero, superiamo i 250.000 lavoratori a tempo pieno."



"Condivido anche il fatto che Parrini ritenga che si possa intervenire per limitarne l'uso: la mia proposta è quella di approvare il disegno di legge sottoscritta da 40 parlamentari del PD (di cui sono il primo firmatario) - osserva infine -, in discussione alla Commissione lavoro della Camera. Si tratta di una proposta che non cancella i voucher ma che vuole tornare al 2003: allo spirito e alla lettera della 'legge Biagi' che li prevedeva esclusivamente per il lavoro occasionale. Sorprende il fatto che alcuni esponenti del centrodestra siano contrari a quella legge."