Voucher: attenzione a non portarli in catena di montaggio della Fiat, dice Damiano (PD)

"Sui voucher stanno circolando sui giornali molte ipotesi, parte delle quali probabilmente di fantasia. Tra queste, quella di istituire una 'quota' massima di voucher in proporzione al numero degli occupati a tempo indeterminato. Una soluzione come questa significherebbe istituzionalizzarne l'uso, anziché ricondurlo al criterio della 'occasionalità'. Vogliamo portare i buoni lavoro anche alla catena di montaggio della Fiat?" domanda il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano.



"Quello che serve è battere l'abuso di questo strumento riportandolo allo spirito e alla lettera della norma voluta da Biagi nel 2003. - prosegue - Il suo uso sia consentito esclusivamente per il lavoro occasionale e accessorio (per i piccoli lavori domestici o per le ripetizioni private, ad esempio) da parte di soggetti deboli nel mercato del lavoro come i disoccupati di lungo periodo, gli studenti e i pensionati".