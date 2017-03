Su voucher Renzi "non si impegna": la replica di Damiano

Cesare Damiano del PD replica a Matteo Renzi sui voucher.

"Renzi ha detto che i voucher 'sono stati inventati dal governo Prodi, con Damiano ministro del lavoro'. Si tratta di una affermazione falsa: sono stati introdotti nel 2003, come sanno tutti, dal governo Berlusconi con la cosiddetta legge Biagi", precisa in una nota Cesare Damiano, a seguito delle affermazioni dell'ex premier ieri sera a Porta a Porta.



"Da ministro del Lavoro del governo Prodi - chiarisce quindi il presidente della Commissione Lavoro - li ho 'attivati' nel 2007 per la vendemmia, ad utilizzo esclusivo di studenti e pensionati. Nel 2008 furono venduti 500 mila voucher (134 milioni nel 2016) ed emerse lavoro nero".



"Al tempo stesso - ricorda - eliminammo il lavoro a chiamata, successivamente reintrodotto dal governo Berlusconi: non mi pare che il governo Renzi abbia proposto di cancellare il Job on call come fece Prodi".



"Un tempo, - conclude l'ex ministro - di Renzi si sarebbe detto: 'Il ragazzo è intelligente, ma non si impegna...'".