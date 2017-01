Smart working, serve cornice contrattuale: anche nel pubblico, dice Damiano (PD)

"Si sono concluse in Commissione lavoro della Camera le audizioni sul lavoro autonomo e sullo 'smart working' (lavoro agile) ed è cominciata la discussione generale. Per quanto riguarda lo 'smart working' le audizioni hanno messo in luce che già oggi circa 250.000 lavoratori utilizzano questa modalità di lavoro - afferma in una nota il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano -, soprattutto nelle imprese medio grandi. Le potenzialità di espansione sono rilevanti e la regolazione sindacale, aziendale e nazionale, può favorirla."



"La cornice legislativa che stiamo discutendo che chiarisce senza equivoci come lo 'smart working' sia lavoro esclusivamente subordinato e che il lavoratore ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in azienda, ha quindi bisogno anche di una cornice contrattuale. Questa modalità di lavoro deve riguardare anche i lavoratori del settore pubblico, che dispongono già di un riferimento normativo nella legge Madia che può essere ulteriormente potenziato" scrive in ultimo.