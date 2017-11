Sicilia: PD capisca che elezioni europee sono il passato, dice Damiano

Cesare Damiano commenta la sconfitta del PD alle elezioni in Sicilia.

"Il voto siciliano era una batosta annunciata - segnala in un comunicato il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano -, ma fa male lo stesso. Di sconfitta in sconfitta, come sta capitando al PD dal referendum costituzionale in poi, non sarà facile arrivare alla vittoria alle prossime elezioni".



"Divisi si perde: - avverte il deputato PD - la nostra insistenza per assumere come priorità la costruzione di una coalizione di centrosinistra, era e resta fondata".

"Non ho apprezzato le dichiarazioni di Davide Faraone sul voto siciliano: - chiarisce quindi l'esponente dem - in primo luogo, perché mi sembra contraddittorio auspicare di andare uniti alle prossime elezioni e, al tempo stesso, individuare i colpevoli soltanto alla sinistra del PD. Forse qualche autocritica la dovremmo fare circa le scelte che abbiamo compiuto. In secondo luogo perché non si può sempre avere la testa girata all'indietro se si vuole costruire il futuro".



"Adesso serve una analisi circostanziata del voto e l'apertura di un confronto con le forze progressiste. - puntualizza il parlamentare - Va presentata una proposta politico-programmatica che sia condivisa e alla base della costruzione di una coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni. Il PD deve accentuare il suo profilo di sinistra e smetterla di inseguire i voti della destra che, come abbiamo visto, si orientano per conto loro e sono tutti tornati a casa: le elezioni europee appartengono a un'altra era geologica."