Rinvio età pensionabile: battaglia comune con Matina, dice Damiano (PD)

Cesare Damiano del PD sul rinvio dell'età pensionabile.

"L'appello firmato da oltre 100 parlamentari - rende noto il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano -, lanciato dal sottoscritto e dal senatore Sacconi il 14 luglio scorso, che chiedeva la revisione del meccanismo che collega l'aumento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita, sta facendo proseliti."



Il deputato del Partito Democratico precisa inoltre: "Ho molto apprezzato la dichiarazione del ministro Martina che chiede 'un rinvio dell'entrata in vigore del meccanismo'. Condivido in pieno questa posizione e su questo obiettivo condurremo una battaglia comune. La Commissione Lavoro, nel parere formulato sulla legge di bilancio, ha già chiesto di spostare la decisione a giugno 2018."



"Oltre a questo il governo può intervenire nella legge di bilancio per dare attuazione a quanto previsto dalla seconda parte del verbale sottoscritto con i sindacati sulla previdenza - afferma infine -, estendendo il blocco dell'aumento dell'età pensionabile dai lavori usuranti a quelli gravosi che danno accesso all'APE sociale. Non tutti i lavori sono uguali e quelli più faticosi e poco retribuiti scontano una aspettativa di vita meno favorevole."