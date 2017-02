Renzi lavori per unità PD o sarà nuova sconfitta: avverte Damiano (PD)

"Matteo Renzi parla e agisce come se non fosse il segretario del principale partito di governo. Se non si ferma questa sequenza di strappi e di tatticismi - dichiara in un comunicato il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano -, inseguendo le spinte populiste e antipolitiche, si va incontro ad una nuova sconfitta."



"Il Paese ha bisogno di interventi concreti per risolvere i problemi degli italiani (crescita economica, lavoro, pensioni, lotta alla povertà, tutela del risparmio, sicurezza) e non di una corsa affannata alle elezioni, che rischia di consegnare il Paese all'ingovernabilità. - comunica in conclusione il parlamentare del PD - Piuttosto che alimentare polemiche, Renzi lavori per costruire l'unità del partito e per evitare una scissione deleteria."