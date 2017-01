Referendum Jobs Act: governo non può ignorare aumento 28% dei licenziamenti disciplinari

"Le diatribe sulla ammissibilità dei tre referendum proposti dalla CGIL sui temi del lavoro, verranno risolte il prossimo 11 gennaio con la pronuncia della Consulta. Sui voucher il governo ha l'opportunità di sostenere i disegni di legge in discussione alla Commissione lavoro della Camera che propongono un ritorno alla legge Biagi del 2003: primo tra tutti quello firmato da 45 parlamentari del PD" osserva in una nota il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano.



"Sulla responsabilità solidale negli appalti presenteremo una proposta di legge che, in questo caso, suggerisce un ritorno alla normativa del governo Prodi del 2007. - precisa l'esponente PD - In essa era già prevista la tutela solidale di retribuzioni e contributi previdenziali. Infine, al legislatore non può sfuggire il fatto che i dati dell'Osservatorio dell'Inps denunciano una crescita del 28% dei licenziamenti disciplinari nei primi 8 mesi del 2016, dopo l'introduzione del Jobs Act. Tutti problemi che andranno comunque affrontati".