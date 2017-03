Priorità è lavoro e povertà: non escludere rinvio primarie PD, dice Damiano

Cesare Damiano sul congresso PD.

"Bisogna accelerare sull'iter di alcune leggi, a partire da quelle sociali che riguardano la povertà, il lavoro autonomo e lo Smart working, i voucher e gli appalti. Il prossimo lunedì il disegno di legge sul lavoro autonomo sarà in Aula e sarà quindi possibile portare a compimento una legge che, con l'emendamento della Commissione lavoro della Camera, renderà strutturale la Dis-Coll (l'indennità di disoccupazione) per i collaboratori coordinati e continuativi e la estenderà ad assegnisti e dottorandi. Una vera novità", spiega in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio.



"Mercoledì prossimo sempre in Commissione Lavoro alla Camera, verrà presentata dalla relatrice Patrizia Maestri una bozza di testo unificato sui voucher: un tema strategico che ha a che vedere con i referendum promossi dalla CGIL. - precisa il deputato dem - Queste sono le priorità per il Paese mentre il congresso del PD si è avviato in una situazione che corre il rischio di essere condizionata dalle inchieste della magistratura sul caso Consip".



"Mi auguro che, se dovesse rendersi necessario un rinvio delle primarie, al fine di riconquistare un terreno più positivo e chiaro di confronto, nessuno pensi di escludere questa possibilità" conclude.