Prima del voto leggi contro poverà, disoccupazione e voucher, dice Damiano (PD)

"C'è una emergenza lavoro che va affrontata: esistono centinaia di situazioni di crisi, ultime delle quali Almaviva, Alitalia, Sky e Carrefour che si aggiungono alla lunga lista esistente. I problemi occupazionali hanno una priorità assoluta e il governo li deve affrontare prima di pensare se si vota ad aprile o a giugno" chiarisce in una nota il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano.



"In Parlamento sono in discussione proposte di legge che riguardano la povertà, il lavoro autonomo e i voucher, e si potrebbe affrontare anche il tema della responsabilità solidale negli appalti. - ricorda - Per farlo ci vuole il tempo giusto e non la incomprensibile fretta delle elezioni e un grande impegno di governo, Parlamento e parti sociali".



"Sui voucher abbiamo apprezzato il fatto che il ministro Giuliano Poletti abbia annunciato l'intenzione di correggere la legge per tornare al lavoro occasionale e accessorio. - sottolinea quindi il deputato PD - Si tratta dello stesso obiettivo contenuto in 4 proposte di legge attualmente in discussione alla Commissione lavoro della Camera (PD, M5S, Forza Italia e Lega). Ci auguriamo che il Governo voglia partire da queste proposte per arrivare a una soluzione che cancelli gli abusi, riconduca i voucher a quei lavori veramente occasionali che altrimenti, diventerebbero lavoro nero: parliamo del taglio dell'erba del giardino, della cura familiare di bambini e anziani e delle ripetizioni private. Non parliamo, quindi, di qualsiasi lavoro da svolgere con i voucher magari mettendo un tetto del 5% al loro utilizzo in rapporto ai contratti a tempo indeterminato esistenti nelle aziende: significherebbe istituzionalizzarli anziché renderli occasionali".