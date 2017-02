Pensioni: riaprire confronto con sindacati per decreti attuativi, dice Damiano (PD)

Cesare Damiano del PD riflette sul tema delle pensioni.

"La richiesta dei sindacati di riaprire il confronto con il governo sulle pensioni al fine di applicare correttamente, nei decreti attuativi, il verbale sottoscritto nello scorso settembre, è totalmente condivisibile. La trascrizione di quell'accordo nella legge di bilancio è avvenuta positivamente e con il coinvolgimento del Parlamento, in particolare della Commissione lavoro della Camera, e di CGIL, CISL e UIL" spiega in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio.



"Adesso si tratta di affrontare il passaggio delicato dei decreti, al fine di far decollare l'Anticipo pensionistico (APE) insieme agli altri provvedimenti previdenziali, a partire dal prossimo mese di maggio. La ripresa del confronto, inoltre, consentirà anche di affrontare la 'fase 2' contenuta nel verbale e che riguarda alcuni temi decisivi per il futuro: la pensione contributiva di garanzia per i giovani, il collegamento dell'anticipo pensionistico alla gravosità del lavoro, il blocco progressivo della aspettativa di vita e il riconoscimento del lavoro di cura alle lavoratrici" chiarisce in conclusione.