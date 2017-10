Pensioni: per Ape social serve filtro meno burocratico, dice Damiano (PD)

Cesare Damiano del Pd replica a Matteo Renzi su pensioni e assunzioni.

"Prendo Matteo Renzi in parola perché condivido quello che ha affermato: allarghiamo le maglie dell'Ape sociale e mettiamo degli incentivi 'tosti' per le nuove assunzioni. Con alcune precisazioni: per quanto riguarda gli incentivi va bene che siano 'tosti' - sottolinea in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio -, ma a condizione che siano strutturali. Superiamo il modello Jobs Act dell'incentivo-spot che ha dimostrato di essere solo parzialmente efficace".



"Non dimentichiamo che coloro che sono stati assunti nel 2015 con il contratto a tutele crescenti, dal 2018 costeranno 8.060 euro in più all'anno e che licenziare è diventato più facile e meno costoso. Quindi, questa volta, incentivi più bassi, ma per sempre. - specifica il parlamentare PD - Per quanto riguarda l'Ape sociale siamo d'accordo sulle maglie più larghe. Purtroppo stiamo correndo il rischio opposto: quello di avere stanziato risorse per mandare prima in pensione 60.000 lavoratori per poi trovarci, a consuntivo, al conseguimento di un risicato 50% dell'obiettivo. Sarebbe una sconfitta per tutti".



"La richiesta di Giuliano Poletti all'Inps di adottare un filtro meno burocratico nell'esame delle domande pervenute, non basta. - chiarisce - Occorre anche un intervento legislativo nella legge di bilancio. Se Renzi vuole essere coerente con quanto ha affermato oggi ci dia una mano per realizzare questo obiettivo."