Pensioni: intervenire nel Milleproroghe su restituzione 0,1%, dice Damiano (PD)

"L'osservazione fatta dal segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti a proposito della circolare dell'Inps relativa alla restituzione dello 0,1% degli importi pensionistici, va tenuta in considerazione. - segnala in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio - Pur trattandosi di importi modesti la loro decurtazione avrà un effetto penalizzante agli occhi dei pensionati in un momento di inflazione zero e di assenza di rivalutazione degli assegni previdenziali".



"Dai nostri calcoli l'importo di questa misura vale circa 185 milioni di euro. Suggeriamo al governo di utilizzare il decreto Milleproroghe attualmente in discussione al Senato al fine di rimandare il taglio al 2018. Basterebbe un emendamento del governo" rivela in ultimo.