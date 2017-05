Pensioni: accelerare se Ape social è all'ultima curva, dice Damiano (PD)

Cesare Damiano del PD sull'Ape Social.

"Sull'Ape social il ministro Giuliano Poletti ci ha annunciato che siamo 'all'ultima curva'. Ce lo auguriamo di cuore, anche perché siamo in forte ritardo e cresce la preoccupazione tra i lavoratori che aspettano di andare in pensione e che sono rimasti senza reddito" dichiara in un comunicato il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano.



"Come si sa, per 'uscire' illesi da una curva quando si è in auto, occorre accelerare per non 'uscire' di pista. Ci auguriamo che questo avvenga. - aggiunge - Preoccupa invece il fatto che, per quanto riguarda l'Ape volontaria, siamo appena all'inizio nell'attuazione del Decreto".



"Ogni ritardo nella applicazione delle normative blocca nel posto di lavoro migliaia di persone e rallenta il ricambio occupazionale a svantaggio dei giovani. - prosegue il deputato PD - Dobbiamo recuperare il tempo perduto. Infine, ci fa invece piacere che Poletti abbia annunciato che occorra trovare soluzioni più eque per l'edilizia. La norma della 'continuità lavorativa' richiesta per andare in pensione, fa a pugni con un settore caratterizzato da attività discontinue come quello delle costruzioni. È giusto pensare di migliorare la legge. Va fatto rapidamente".