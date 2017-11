Pensioni: Gentiloni rinvii aumento età a giugno 2018, dice Damiano (PD)

Cesare Damiano del PD sull'aumento dell'età pensionabile.

"Il 2 novembre ci sarà l'incontro tra il governo e i sindacati - commenta in un comunicato il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano -, con la presenza del premier. L'appello che rivolgiamo a Paolo Gentiloni è quello di accedere alla richiesta di spostare la decisione dell'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni. Sarebbe un bel segnale nei confronti di milioni di cittadini".



"Noi chiediamo solo di rinviare la decisione a giugno del 2018, al fine di valutare con attenzione le scelte da compiere. - specifica il deputato del Partito Democratico - La nostra, insieme a quella dei sindacati, non è una scelta astratta o demagogica, ma si basa su alcuni dati di fatto: il primo, è che nel 2015 l'aspettativa di vita è purtroppo diminuita e lo stesso sta avvenendo nel 2017". "Secondo l'Istat nei primi 6 mesi di quest'anno ci sarebbe un'impennata di decessi, più 8,8% rispetto al 2016, un dato addirittura superiore al record negativo del 2015. - ricorda - Il meccanismo di calcolo, ha tenuto conto di questo andamento? In secondo luogo, il tema della diversificazione dell'età della pensione in relazione alla gravosità del lavoro è all'ordine del giorno. Salire su una impalcatura in altezza a 67 anni non è come lavorare in un ufficio".



"Il Presidente dell'Inps si lamenta della scarsa 'scientificità' dell'elenco dei lavori gravosi dell'Ape e dichiara di voler mettere a disposizione, per una ricerca, la poderosa banca dati dell'Istituto: siamo contenti, anche se questi dati li stiamo chiedendo dal lontano gennaio 2015 senza avere mai avuto il piacere di vederne neanche uno. - conclude l'esponente dem - Questa è l'occasione buona: mettiamoci attorno a un tavolo, con le parti sociali, per studiare il problema: sei mesi ci vogliono tutti e giugno 2018 potrebbe essere la data giusta, considerato il fatto che l'aumento a 67 anni dovrà scattare dal 2019."