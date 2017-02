Oltre al lavoro giovani hanno bisogno di pensione di cittadinanza, dice Damiano (PD)

Cesare Daminao del PD sulla "pensione di cittadinanza".

"Il 'lavoro di cittadinanza', proposto da Matteo Renzi, non sappiamo ancora cosa sia, come funzioni e come verrebbe finanziato. Aspettiamo di vedere. Quello che è certo è che le nuove generazioni, entrate prima nel capitalismo finanziario e poi in quello digitale, hanno anche bisogno di una 'pensione di cittadinanza', a causa del lavoro discontinuo e precario: su questo tema, invece, le proposte ci sono e vorremmo sapere cosa ne pensa Renzi", dichiara in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera.



"Si tratta - spiega - del disegno di legge 2100 Gnecchi e Damiano, che prevede una pensione di base di circa 500 euro, pagata dalla fiscalità generale, garantita ai giovani entrati nel mondo del lavoro a partire dal '96, che avranno una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo".



"Questa nostra proposta - continua il deputato PD - ha il vantaggio di essere stata sostanzialmente recepita dal verbale di accordo sottoscritto da CGIL, CISL e UIL con il governo del settembre scorso, verbale che sarà oggetto di un incontro tra sindacati e Governo nei prossimi giorni. Nel testo concordato l'argomento viene chiamato 'pensione contributiva di garanzia'. Ci auguriamo che, al di là del nome, l'argomento venga affrontato dal governo e dal PD come una priorità".